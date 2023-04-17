Піолі: Було б помилкою думати про те, як утримати перевагу

Головний тренер Мілану — про надважливий матч.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі напередодні матчу відповіді проти Наполі в Лізі чемпіонів видав порцію комплементів супротивнику та розповів про свої очікування від гри.

"Було б помилкою думати про те, як утримати перевагу, адже вона є мінімальною. Наполі забиває в середньому цього сезону три-чотири м'ячі. Нам треба грати у свій футбол як команда і грамотно розпоряджатися м'ячем. У попередніх матчах кожна з команд завдавала проблем своїм суперникам в обороні. Переможе той, хто найкраще скористається своїми шансами. Обидві команди здатні створювати моменти.

Це буде третя зустріч за останні кілька днів. Ми добре знаємо, які якості має наш суперник. У Наполі сильна та фізично потужна команда. Але ми маємо свій стиль гри. Ми маємо проаналізувати попередні матчі з Наполі та чітко розуміти, де потрібно додати, а де – пригальмувати", — наводить слова Піолі офіційний сайт УЄФА.

Матч Наполі — Мілан відбудеться у вівторок, 18 квітня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.