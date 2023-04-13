Піолі: Шанси були 50 на 50, і вони не змінились після першої гри

Керманич Мілана прокоментував перемогу над Наполі.

Мілану напередодні переграв Наполі на власному полі в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Мілан — Наполі 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "россонері" Стефано Піолі після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"Я понад усе радий насолоджуватися такими вечорами з нашими фанатами. Історія Мілана свідчить про велику кількість перемог у Лізі чемпіонів, але в останні роки ми лише мріяли потрапити до цього турніру, тож хотіли насолодитися цим моментом.

Спочатку ми погано грали позаду, що давало Наполі шанс створювати моменти, але зрештою ми здобули першу домашню перемогу над цим суперником за три роки. Звичайно, це лише перша половина цієї дуелі, тому нам ще доведеться чимало попрацювати.

У нас є своя стратегія, але вона змінюється залежно від того, як суперники розташовуються на полі та яким чином змінюється перебіг гри. Наприклад, цього разу Наполі був набагато агресивнішим без м’яча. Менталітет суперників теж має значення, тому лідерство чи відставання за рахунком може все змінити. Ми знали, що Наполі може завдати нам шкоди в будь-який момент.

Перед початком матчу я думав, що шанси були 50 на 50, і ця думка не змінилась після першої гри. Нам трохи пощастило на початку, але ми ніколи не втрачали рівноваги, ми завжди залишались зосередженими й віддавали суперникам м’яч, дозволяючи Наполі отримати те, на що заслуговує команди їхньої якості.

Це правда, що в останні 10 хвилин ми могли забити другий гол, але цього не зробили. Нам дійсно про це шкода, але дуель усе одно залишається відкритою.

Я поважаю думку Фабіо Капелло, але Крунич робить хорошу роботу як в обороні, так і в нападі. Порівняно з матчем до цього, Наполі закрив наші центральні зони атаки, і нам слід було більше використовувати ширину, а не продовжувати просуватись через центр.

Приємно мріяти вночі, але важливіше працювати вдень, щоб здійснити ці мрії. Я вважаю, що протягом останніх трьох років підтримка клубу була фантастичною, і ми завжди йшли крок за кроком, як команда, так і окремо кожен гравець", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж Наполі та Міланом відбудеться 18 квітня.