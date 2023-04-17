Наполі — Мілан: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 18.04.2023

У вівторок, 18 квітня, відбудеться матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів, у ході якого Наполі на своєму полі прийме Мілан.
Наполі — Мілан: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Нагадаємо, що перша зустріч завершилася перемогою міланської команди – 1:0.
Поєдинок пройде на стадіоні Дієго Армандо Марадона у Неаполі. Стартовий свисток о 22:00 за київським часом.
Дивитись онлайн-трансляцію матчу Наполі – Мілан:
На цій сторінці буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.
Крім того, у прямому ефірі поєдинок покаже платформа MEGOGO. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.
Матч Наполі – Мілан відбудеться 18 квітня о 22:00 за київським часом.