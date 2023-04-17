Наполі — Мілан: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 18.04.2023

Онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу головного єврокубкового турніру.

У вівторок, 18 квітня, відбудеться матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів, у ході якого Наполі на своєму полі прийме Мілан.

Наполі — Мілан: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що перша зустріч завершилася перемогою міланської команди – 1:0.

Поєдинок пройде на стадіоні Дієго Армандо Марадона у Неаполі. Стартовий свисток о 22:00 за київським часом.

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На цій сторінці буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Крім того, у прямому ефірі поєдинок покаже платформа MEGOGO. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.

Матч Наполі – Мілан відбудеться 18 квітня о 22:00 за київським часом.