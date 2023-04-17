Жуан Жезус: Ми покажемо свої найкращі якості в грі з Міланом

Слова оборонця неаполітанців перед вирішальним матчем Ліги чемпіонів.

Захисник Наполі Жуан Жезус висловився напередодні матчу-відповіді з Міланом в 1/4 Ліги чемпіонів.

"Чекаю, що ми покажемо свої найкращі якості. Ми на 22 очки випереджаємо їх [у Серії А]. Знаємо, чому ми дійшли до цієї стадії, і постараємося зіграти якнайкраще.

У Мілана потужний напад з Леау, Жиру та Браїмом Діасом. Ми повинні володіти м'ячем і бути обережними з їхніми контрвипадами. Якщо м'яч буде у нас, вони нічого не зможуть зробити", — цитує гравця офіційний сайт УЄФА.

У вівторок, 18 квітня, відбудеться матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів, у ході якого Наполі на своєму полі прийме Мілан. Нагадаємо, що перша зустріч завершилася перемогою міланської команди – 1:0.

Наполі — Мілан: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів