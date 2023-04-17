Спаллетті: Завжди можна змінити результат. Я вірю, що Наполі це вдасться зробити

Слова коуча перед вирішальним матчем Ліги чемпіонів.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті висловився напередодні матчу-відповіді з Міланом в 1/4 Ліги чемпіонів.

"Треба думати, як зіграти у свою гру, викластися на всі сто. Цей турнір, цей рівень футболу – нагорода гравцям за виконану роботу. Це нагорода всьому місту за той вплив, який він вплинув на команду. Ми просто повинні викластися по максимуму.

Ми досвідчені. За плечима у нас багато матчів Ліги чемпіонів, у яких ми показали зрілість та характер. Я не бачу причин, чому ми не можемо знову проявити ці якості. Завжди можна змінити результат. Я вірю, що команді це вдасться зробити.

Ми працюємо над деталями та над тим, що сталося [у першому матчі]. Завжди є речі, які можна виправити. У Мілана технічна команда. Їхній воротар грає як ліберо. Ми маємо приділити увагу деталям. Тоді ми опинимося у більш вигідному становищі, ніж вони", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

У вівторок, 18 квітня, відбудеться матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів, у ході якого Наполі на своєму полі прийме Мілан. Нагадаємо, що перша зустріч завершилася перемогою міланської команди – 1:0.

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