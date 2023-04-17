Наполі — Мілан: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі Ліги чемпіонів.

У рамках другого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Наполі на своєму полі зіграє проти іншого представника Серії — Мілану.

За версією букмекерів, Наполі — фаворит майбутньої зустрічі: перемога неаполітанців оцінюється коефіцієнтом 1,77, а перемога гостей — 5,1.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3,75.

В першому матчі Мілан здобув мінімальну перемогу на своєму полі завдяки голу Беннасера в першій половині гри.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що Наполі зможе забити хоча б два голи у цій зустрічі. На таку подію пропонується показник 1,91.

Також ми вважаємо, що обидві команди заб'ють. На таку подію пропонується показник 1,98, що виглядає дуже привабливо.

Враховуючи фактор двоматчевого протистояння, хочем звернути увагу на подію "Прохід Наполі". Коефіцієнт на це — 2,05.

Матч Наполі — Мілан відбудеться у вівторок, 18 квітня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.