Інтер — Бенфіка: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі єврокубка.

У рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів Інтер прийме на своєму полі лісабонську Бенфіку.

За версією букмекерів, Інтер — фаворит цього матчу. Поставити на перемогу команди Сімоне Індзагі можна з коефіцієнтом 2,16.

Перемога Бенфіки, своєю чергою, оцінюється в 3,5. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3,55.

В першому матчі Інтер здобув впевнену перемогу на виїзді з рахунком 2:0. Голами відзначились Ніколо Барелла та Ромелу Лукаку.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що Бенфіка зможе трошки реабілітуватися після домашньої поразки та пропонуємо звернути увагу на подію "Бенфіка не програє". Коефіцієнт на це — 1,78.

Також ми вважаємо, що принести результативний удар для своєї команди може Гонсалу Рамуш. Коефіцієнт на його гол — 3,4.

Очікуємо, що Інтер не буде великими силами йти в атаку та спробує впевнено зіграти в обороні. Пропонуємо подію "Індивідуальний тотал Інтера менше 1,5". Коефіцієнт — 1,74.

Матч Інтер — Бенфіка відбудеться у вівторок, 19 квітня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.