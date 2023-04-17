Кепа: Реалізація може стати ключем до перемоги над Реалом

17 квітня 2023

Кепа Аррісабалага, офіційний сайт Челсі

Слова голкіпера Челсі напередодні матчу в Лізі чемпіонів.

Воротар Челсі Кепа Аррісабалага висловився напередодні матчу з Реалом у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Завтра великий матч. Буде непросто. Ми не повинні видавати матч всього нашого життя. Достатньо просто зіграти у свою гру та зробити правильні кроки. Не можна надто багато думати. Потрібно просто добре зіграти на обох кінцях поля.

Ми маємо зіграти краще, ніж на Бернабеу. Нам треба краще контролювати м'яч, створювати більше моментів та забивати голи. Потрібно добре зіграти в обороні та реалізувати свої моменти у нападі. Реалізація може стати ключем до перемоги", — підсумував Кепа.

Нагадаємо, що гра у Мадриді завершилася з рахунком 2:0 на користь Реалу.

Матч Челсі – Реал відбудеться 18 квітня о 22:00 за київським часом.

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