Лемпард: Челсі може змінити хід протистояння з Реалом

Смілива заява англійського наставника напередодні матчу в Лізі чемпіонів.

В.о. головного тренера Челсі Френк Лемпард висловився напередодні матчу з Реалом у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми можемо зіграти з душею та змінити хід протистояння. Це у наших руках. На нас чекає чудова атмосфера. Але чи зможемо ми завести глядачів, залежить від нас. Уболівальники можуть нам допомогти. Ми маємо зіграти свою роль у цьому.

У Реала чудовий тренер. Я працював із ним і добре його розумію. Видно, що Реал має яскраво виражений кістяк — гравці, які рік за роком виступають на найвищому рівні. Це і Модріч, і Кроос, і Бензема. Та інші. У них багато майстерних гравців, але і як команда вони дуже гарні", — сказав Лемпард.

Нагадаємо, що гра у Мадриді завершилася з рахунком 2:0 на користь Реалу.

Матч Челсі – Реал відбудеться 18 квітня о 22:00 за київським часом.