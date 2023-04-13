Вінісіус у першому матчі проти Челсі зробив більше доторків до м’яча в чужому штрафному, аніж будь-який гравець у матчі в семи останніх плей-оф

Бразилець власноруч окопував чужий карний майданчик.

Мадридський Реал на Сантьяго Бернабеу переграв лондонський Челсі в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

​Реал Мадрид — Челсі 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападника "галактікос" Вінісіуса Жуніора після завершення протистояння проголосили найкращим гравцем зустрічі через одразу дві гольові передачі, що він зробив на Каріма Бензема та Марко Асенсіо відповідно.

Однак не тільки результативними діями встигав відзначатись бразильський футболіст, а особливо знавців статистики вразила кількість доторків до м’яча в чужому штрафному, що зробив Жуніор.

19 утримань м’яча — більше за гравця Реала в межах чужого карного майданчика в окремому матчі не робив жоден футболіст за останні сім стадій плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА.

Матч-відповідь поміж лондонським Челсі та мадридським Реалом відбудеться 18 квітня.