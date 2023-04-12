Челсі в меншості та без Мудрика не склав конкуренції Реалу на Сантьяго Бернабеу

За Френка Лемпарда лондонський клуб так само має проблеми з атакою, тоді як чинні володарі трофею продовжили свій шлях до його захисту.

Взаємини поміж клубами на міжнародному рівні встановлюються впродовж чималої кількості часу, однак здобуття символізму в очних протистояннях поміж ними — справа одного окремого випадку чи збігу обставин. У попередньому сезоні мадридський Реал здобув перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА, на своєму шляху, зокрема, здолавши лондонський Челсі в чвертьфіналі, тоді як матч-відповідь поміж цими командами відбувалась 12 квітня.

І ось, минув усього-лише один календарний рік, за буденним розкладом знову та сама дата, а ми вчергове спостерігаємо як чинні чемпіони Іспанії приймають на власному полі тепер уже не володаря Кубка чемпіонів, а дуже проблемний колектив, який тільки-но пережив призначення вже третього тренера за поточну компанію. Ось тільки одна відмінність відчутно муляла око — ця зустріч на Сантьяго Бернабеу була тільки першою в двоматчевій серії.

Це додавало певної родзинки у вигляді невизначеності для обох команд, тому на початку зустрічі всі намагались діяти дуже обережно, аби не наразити себе на проблеми на рівному місці. Хоча в контексті домашніх матчів мадридського Реала про якусь примарну обачність не варто говорити, адже "галактікос" постійно немов виходять на поле прямо з сієсти, тож виглядають невпевненими в захисті.

Челсі намагався скористатись цим моментом, як це полюбляють робити середняки чи аутсайдери Ла Ліги, проте вже на третій хвилині Фелішу не вистачило швидкості для того, аби втекти від Мілітао від самого центру поля, і, відповідно, забракло часу задля удару куди-небудь, окрім Куртуа. Аби гра потім не охолола ні на мить, французький арбітр Франсуа Летесьє вирішив одразу прописати по попередженню для захисників по обидві сторони поля, Камавінзі та Фофані, за дрібні фоли.

У лондонського клубу був певний відтинок часу, коли можна було агресивно грати проти "бланкос" у власних атаках, проте все ж таки довелось відходити до захисту воріт без належних здобутків. Як тільки розпочав провадити власні наступи, Реал одразу ж забезпечив непоганий момент для Бензема, коли той на 12 хвилині не пробив Кепу з гострого кута на лівому фланзі штрафного, проте вже за наступного наближення Каріма до воріт іспанському голкіперу пощастило менше.

Карвахаль із глибини центральної зони закидав до чужих володінь на Вінісіуса, той ніяково намагався проштовхнути повз Кепу у ворота, але воротар дотягнувся, проте відскок пішов фактично під порожні для Бензема, що стояв неподалік. Це була дуже погана новина для гостей, оскільки відчувалось, що господарі поля помітно пожвавились до власного успіху в атаці, тож жодних передумов для їхнього сповільнення не було.

Челсі довелось певний час терпіти випади із завершенням від Вінісіуса чи Родріго, які були дуже гострими та постійно наражали Кепу та його ворота на небезпеку. Вибудовувати мур біля власних володінь для лондонців було марною справою, тож зрештою вони намагались діями у відповідь в атаці бодай-якось відсувати суперників від штрафного. Створити вдалось тільки напівмомент за участі Стерлінга, із-під якого Рюдігер у підкаті ледь не зрізав м’яч у власні ворота, коли перехоплював простріл із правого флангу.

Команда Лемпарда намагалась розпочати активно й другу половину гри, і знову на вістрі атаки опинився Феліш, але черговий його постріл пішов у напрямку Куртуа із середньої відстані. А потім Челсі був вимушений змиритись із утратою на рівному місці Кулібалі через пошкодження за підсумком чергової гонитви за Родріго. Як не дивно, через п’ять хвилин після заміни досвідченого футболіста на Кукурелью саме в зону лівого центрального захисника й пішло закидання на Гоеса, якого тільки фолом міг зупинити Чілвелл за межами власного штрафного.

Захисник Челсі за це порушення правил побачив перед собою друге попередження, а головний тренер його команди так до завершення гри й був змушений проводити поступову ротацію з перекриттям вільних зон. Участь Михайла Мудрика в матчі за таких умов була фактично виключеною — гості обрали захист мінімального відставання за рахунком.

Проте довго тримати рахунок 0:1 у Челсі все одно не вийшло, а на 74 хвилині Асенсіо відзначив свою появу на полі ударом із середньої відстані під ліву стійку з передачі Вінісіуса, після чого з переможцем хоча б цього матчу все стало зрозуміло. Челсі намагався щось зробити у власних атаках після того, але навіть за найбільш гарної нагоди серед усіх гравців команди Маунту пробити від лівого кута воротарського не дав Рюдігер, тож гості поїхали додому ні з чим.

Матч-відповідь поміж лондонським Челсі та мадридським Реалом відбудеться 18 квітня, о 22:00 за київським часом.— Челсі 2:0Бензема, 21, Асенсіо, 74Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Камавінга (Рюдігер, 72) — Вальверде, Кроос (Чуамені, 84), Модрич (Себальйос, 81) — Родріго (Асенсіо, 71), Бензема, Вінісіус.Аррісабалага — В. Фофана, Сілва (Маунт, 75), Кулібалі (Кукурелья, 54) — Р. Джеймс, Фернандес, Канте (Галлагер, 75), Чілвелл — Ковачич, Стерлінг (Гаверц, 65) — Феліш (Чалоба, 65).Попередження: Камавінга, Мілітао, Карвахаль — Фофана, Маунт, Ковачич