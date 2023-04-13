​Реал Мадрид — Челсі 2:0 Відео голів та огляд матчу 12.04.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 12 квітня 2023 року, 22:00.

У першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал здобув впевнену перемогу на Сантьяго Бернабеу над лондонським Челсі, який був змушений догравати матч у меншості через вилучення Бена Чілвелла на 59-й хвилині.

Підопічні Карло Анчелотті відправили у ворота суперника два "сухі" м'ячі, авторами яких стали Карім Бензема та Марко Асенсіо, зробивши таким чином непогану заявку на вихід у наступну стадію європейського турніру.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал Мадрид — Челсі в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2022/23:



Реал Мадрид — Челсі 2:0

Голи: Бензема, 21, Асенсіо, 74



Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Камавінга (Рюдігер, 72) — Вальверде, Кроос (Чуамені, 84), Модрич (Себальйос, 81) — Родріго (Асенсіо, 71), Бензема, Вінісіус.



Челсі: Аррісабалага — В. Фофана, Сілва (Маунт, 75), Кулібалі (Кукурелья, 54) — Р. Джеймс, Фернандес, Канте (Галлагер, 75), Чілвелл — Ковачич, Стерлінг (Гаверц, 65) — Феліш (Чалоба, 65).



Попередження: Камавінга, Мілітао, Карвахаль — Фофана, Маунт, Ковачич



На 59-й хвилині був вилучений Бен Чілвелл (Челсі) (грубе порушення).