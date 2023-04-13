Вінісіус: Хочу залишитись у Реалі назавжди

Гравець та клуб знайшли один одного.

Мадридський Реал напередодні переграв лондонський Челсі на власному полі в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

​Реал Мадрид — Челсі 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "галактікос" Вінісіус Жуніор, який у цьому матчі відзначився двома гольовими передачами та в підсумку отримав звання найкращого гравця матчу, після завершення зустрічі коротко поділився враженнями від подій на полі.

"Я б хотів назавжди залишитись у Реалі. Це — найкращий клуб у світі. Грати в Лізі чемпіонів — це щось особливе. Неймовірне відчуття", — заявив бразильський виконавець.

Матч-відповідь поміж лондонським Челсі та мадридським Реалом відбудеться 18 квітня.