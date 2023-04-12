Бастоні: Перемога над Бенфікою допоможе підвищити нашу впевненість у майбутньому

Захисник Інтера прокоментував перемогу над Бенфікою.

Міланський Інтер здобув перемогу на виїзді над лісабонською Бенфікою в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Бенфіка — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Захисник "змій" Алессандро Бастоні, якого визнали найкращим гравцем матчу, після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"Я сказав вчора на прес-конференції, що ми не отримали те, на що заслуговували в останніх трьох іграх. Найліпше, що нам сьогодні вдалось зробити, це залишатись достатньо кмітливими на полі.

На відміну від тих, хто не належить до нашого клубу, ми вірили, що зможемо досягти переможного результату.

Комбінацію під час нашого першого голу ми зробили вперше в матчі Інтер — Ювентус у Серії А. Я завжди бачу, як Барелла робить такі забігання у вільні зони, і якщо я не віддаю йому передачу, він потім дуже злий на мене!

Я завжди був переконаний у тому, що команда готова грати на такому рівні, тому що ми сьогодні жодного разу не помилились, завжди створювали багато гольових моментів, і нам просто потрібно було належним чином завершити цю гру.

Тепер цей результат допоможе підвищити нашу впевненість у майбутньому", — заявив італійський виконавець.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та лісабонською Бенфікою відбудеться 19 квітня.