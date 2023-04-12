Бенфіка — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу 11.04.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 11 квітня 2023 року, 22:00.

Міланський Інтер у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у гостях розібрався з Бенфікою (2:0).

Перемогу команді Сімеоне Індзагі принесли забиті м'ячі у виконанні Ніколо Барелли та Ромелу Лукаку, які відзначилися результативними ударами у другому таймі.

Матч-відповідь у Мілані пройде 19 квітня.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бенфіка — Інтер в Лізі чемпіонів:

Бенфіка — Інтер 0:2

Голи: Барелла, 51, Лукаку, 82.

Бенфіка: Влаходімос — Жілберту, Сілва, Морату, Грімальд — Флорентіну (Нерес, 64), Чікіньо — Маріу, Рафа, Аурснес — Рамуш.

Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні (Де Врей, 90+1) — Думфріс (Д'Амброзіо, 86), Барелла, Брозовіч, Мхітарян, Дімарко (Госенс, 63) — Лаутаро (Корреа, 63), Джеко (Лукаку, 63).

Попередження: Брозович, Джеко.