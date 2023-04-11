Інтер впевнено здолав Бенфіку

Долю зустрічі вирішили точні удари Ніколо Барелли та Ромелу Лукаку.

Інтер в рамках першого чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів грав на виїзді проти Бенфіки та здобув перемогу.

В першому таймі команди не змогли відзначитись забитим голами, а ось в дебюті другої половини гри точний удар на свій рахунок записав Ніколо Барелла.

Бенфіка намагалась виправити ситуацію, проте знов пропустила — Ромелу Лукаку, який з'явився на заміну, реалізував пенальті.

Результат першої гри залишає мало шансів для лісабонців у протистоянні в цілому, проте в Інтера не найбільш видатний сезон.

Бенфіка — Інтер 0:2

Голи: Барелла, 51, Лукаку, 82

Бенфіка: Влаходімос — Жілберту, Сілва, Морату, Грімальд — Флорентіну (Нерес, 64), Чікіньо — Маріу, Рафа, Аурснес — Рамуш

Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні (Де Врей, 90+1) — Думфріс (Д'Амброзіо, 86), Барелла, Брозовіч, Мхітарян, Дімарко (Госенс, 63) — Лаутаро (Корреа, 63), Джеко (Лукаку, 63)

Попередження: Брозович, Джеко