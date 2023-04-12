Бастоні визнали найкращим гравцем матчу Бенфіка — Інтер

Центральний захисник відмінно зіграв на власній позиції.

Міланський Інтер напередодні переграв лісабонську Бенфіку на її ж полі в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Бенфіка — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Одним із найважливіших завдань "змій" було втримати власні ворота недоторканими на чужому полі, у чому команді Сімоне Індзагі дуже допоміг центральний захисник Алессандро Бастоні.

Саме його в підсумку організатори змагань і визнали найкращим футболістом у матчі на стадіоні Да Луж.

Із цим рішенням УЄФА погоджується й статистичний портал WhoScored, який надав 23-річному виконавцю оцінку у 8,1 бал.

Серед корисних дій італійця гольовий пас на Ніколо Бареллу, 65 дотиків до м’яча (4,4% ігрового часу), 39 точних передач із 45 (87%), із яких дві були ключовими, одна виграна дуель у повітрі, три відбирання та чотири вибиття м’яча за межі штрафного

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та лісабонською Бенфікою відбудеться 19 квітня.