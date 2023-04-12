Манчестер Сіті — Баварія 3:0 Відео голів та огляд матчу 11.04.2023

12 квітня 2023

Манчестер Сіті — Баварія, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 11 квітня 2023 року, 22:00.

Манчестер Сіті у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів на своєму полі впевнено обіграв Баварію (3:0).

Перемогу команді Хосепа Гвардіоли принесли забиті м'ячі у виконанні Родрі, Бернарду Сілви та Ерлінга Голанда.

Гра у відповідь пройде 19 квітня в Німеччині.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Баварія в Лізі чемпіонів:

Манчестер Сіті — Баварія 3:0
Голи: Родрі, 27, Б. Сілва, 70, Голанд, 76.

Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Діаш, Аке — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне (Альварес, 67), Гюндоган, Гріліш — Голанд.

Баварія: Зоммер — Павар, Упамекано, де Лігт, Девіс (Канселу, 81) — Кімміх, Горецка — Коман, Мусіала (Мане, 69), Сане — Гнабрі (Мюллер, 80).

Попередження: Б. Сілва —  Девіс, Павар.

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