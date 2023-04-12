Стрічка новин

00:55

Бенфіка — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу 11.04.2023

00:45

Манчестер Сіті — Баварія 3:0 Відео голів та огляд матчу 11.04.2023

00:35

Голанд встановив черговий рекорд результативності

00:25

Ді Лоренцо: Мілан — суперник, якого ми дуже добре знаємо та поважаємо

23:54

Манчестер Сіті розбив Баварію в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів

23:53

Інтер впевнено здолав Бенфіку

23:50

Спаллетті: Ліга чемпіонів — це турнір чемпіонів, а чемпіони себе не шкодують

23:20

Енцо: Ми докладемо всіх зусиль, щоб представити Челсі якнайкраще

23:05

Неймовірний гол Родрі у ворота Баварії у матчі Ліги чемпіонів

22:38

Лемпард: Ігри, подібні до завтрашнього дня — це відмінний шанс проявити себе