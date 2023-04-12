Манчестер Сіті — Баварія 3:0 Відео голів та огляд матчу 11.04.2023

Манчестер Сіті у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів на своєму полі впевнено обіграв Баварію (3:0).
Перемогу команді Хосепа Гвардіоли принесли забиті м'ячі у виконанні Родрі, Бернарду Сілви та Ерлінга Голанда.
Гра у відповідь пройде 19 квітня в Німеччині.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Баварія в Лізі чемпіонів:
Манчестер Сіті — Баварія 3:0
Голи: Родрі, 27, Б. Сілва, 70, Голанд, 76.
Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Діаш, Аке — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне (Альварес, 67), Гюндоган, Гріліш — Голанд.
Баварія: Зоммер — Павар, Упамекано, де Лігт, Девіс (Канселу, 81) — Кімміх, Горецка — Коман, Мусіала (Мане, 69), Сане — Гнабрі (Мюллер, 80).
Попередження: Б. Сілва — Девіс, Павар.