Голанд встановив черговий рекорд результативності

Норвежця не зупинити.

Манчестер Сіті в рамках першого чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів приймав на своєму полі Баварію та здобув перемогу з рахунком 3:0.

Один з голів забив нападник Ерлінг Голанд. Для нього це вже 45 результативний удар в цьому сезоні.

Як повідомляє авторитетний статистичний портал Opta, це найкращий показник серед представників АПЛ в усіх турнірах за сезон. Раніше лідерами були Ван Ністелрой та Салах.

Звичайно, в Ерлінга Голанда ще буде можливість перевершити свій же рекорд.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Голанд — шостий в історії гравець з АПЛ, який забив 40 та більше голів у всіх турнірах.