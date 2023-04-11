Манчестер Сіті розбив Баварію в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Колектив Томаса Тухеля припустився занадто багатьох помилок на полі суперників.

Наприкінці сезону-2020/21 англійський Манчестер Сіті на чолі з іспанським фахівцем Хосепом Гвардіолою були напрочуд упевнені в тому, що якщо вже вони зустрілись у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА з іншим представником Англії, лондонським Челсі, то нарешті наблизились упритул до власної головної спортивної мети. Проте Томас Тухель та "пенсіонери" тоді зробили щось фантастичне, здобувши перемогу на Драгау (1:0).

Як виявилось, доля — річ дуже непередбачувана, і ще кілька тижнів тому ніхто б собі й уявити не міг, що вже незабаром німецький та іспанський майстри тренерського фаху знову зустрінуться поміж собою, проте вже на чолі дещо інших клубів. Якщо бути більш прискіпливим до деталей, то Гвардіола нікуди не подівся зі своєї посади, а ось Тухель несподівано очолив мюнхенську Баварію одразу після не менш різкої відставки Юліана Нагельсманна, із яким команда й дісталась до чвертьфіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів.

Футбольні шахи, як і було обіцяно, довелось побачити на полі вже з перших хвилин. Жодна команда не прагнула йти на авантюрні кроки заради примарної надії на успіх, і зрештою за першу чверть ігрової години ми навіть не побачили жодного постріл у в площину воріт. Баварія при цьому все ж таки намагалась грати другим номером, проте вся перевага Манчестер Сіті на м’ячі не відходила далеко від центру поля.

Але поступово "містяни" все ж таки почали отримувати свої перші нагоди біля чужих воріт. Голанд із першої спроби запустив м’яч на трибуни з лівого флангу штрафного, а вже за кілька хвилин після того вже більш слабеньким ударом низом спрямував м’яч до рук воротаря суперників із передачі Гріліша в центральній зоні. Гостям, напевно, у той момент здалось, що це саме їхні вдалі дії залишають суперника без упевненості у власних силах, проте таке оманливе враження існувало не надто довго.

Уже на 27 хвилині Родрі отримав передачу з правого флангу від Бернарду Сілви, піймав Мусіалу на замасі, коли той намагався атакувати зі спини, і божевільним пострілом у дальню дев’ятку поклав м’яч у ворота Зоммера. Варто зазначити, що чи на за мить до цього Мусіала й сам міг завершувати атаку власної команди, проте в центрі штрафного його удар блокував Діаш.

Команді Томаса Тухеля після пропущеного м’яча помітно не вистачало рішучості в діях на чужій половині, та й навіть Зоммер на лінії воріт більше не виглядав надійно. Чого вартував тільки момент із невдалим перехопленням подачі де Брюйне з правого флангу в його виконанні, після чого Гюндоган розстрілював ворота з відскоку, але примудрився влучити в ногу голкіперу суперників. Потрохи ставало зрозуміло, що Баварія нервує від найменшої невдалої дії у власному виконанні, із чим потрібно було боротись керманичам уже під час перерви.

Напевно, що Тухель усе ж таки щось вигадав у плані протидії господарям, оскільки події другого тайму відкривали три відмінні постріли від Сане з середньої та дальньої дистанції, із якими не без проблем удавалось упоратись Едерсону. Однак лише одним нападником захист Сіті було важко здолати цього вечора, нехай той і мав доволі непогані моменти для гола. Стартова активність Баварії поступово згасала, а їй на зміну приходили чергові спроби англійського колективу дістатись до чужих воріт.

І, звичайно, безглузді помилки оборони "Рекордмайстера" перед власними володіннями сприяли тому, що команда Гвардіоли дедалі більше нахабніла біля штрафного Зоммера. Голкіперу Баварії тоді відводилась ключова роль, бо хтось же мусив рятувати за підсумком невдалих дій того ж Упамекано. Однак тривати без наслідків для гостей подібні необачні дії надалі не могли — на 70 хвилині Гріліш відібрав м’яч у французького центрального захисника, після чого п’ятою відкинув на лівий фланг штрафного для Голанда, а той подачею знайшов у центрі низенького Бернарду Сілву, який замкнув головою.

На що було потрібно звернути увагу в цей момент, так це на реакцію Баварії. А її взагалі не було! Суперники продовжували роздягати оборону мюнхенців у довільний спосіб, і якщо б не дії Зоммера на лінії, то й третім м’ячем, звісно, що від Голанда, справа не обійшлась. Стоунз тоді перевів на партнера подачу з правого флангу біля воротарського, а норвежець нарешті забив самотужки в цій грі й у 11 в поточному розіграші Ліги чемпіонів. "Містяни" вже в півфіналі?

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та англійським Манчестер Сіті відбудеться вже 19 квітня.— Баварія 3:0Родрі, 27, Б. Сілва, 70, Голанд, 76Едерсон — Аканджі, Діаш, Аке — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне (Альварес, 67), Гюндоган, Гріліш — Голанд.Зоммер — Павар, Упамекано, де Лігт, Девіс (Канселу, 81) — Кімміх, Горецка — Коман, Мусіала (Мане, 69), Сане — Гнабрі (Мюллер, 80).Попередження:Б. Сілва — Девіс, Павар