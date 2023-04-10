Діаш — перед матчем з Баварією: Злість через попередні невдачі нікуди не поділася

Слова захисника перед двобоєм з мюнхенцями.

Захисник Ман Сіті Рубен Діаш поділився думками напередодні матчу з Баварією у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

"Одна розумна людина сказала мені, що ми не програли фінал [2021 року], а наблизилися на крок до перемоги. Так і треба думати, якщо ти хочеш досягти мети. Ми, як і раніше, у гонитві за нашою мрією і продовжимо боротися. Я можу запевнити вас, що ми пробуватимемо знову. Ми боротимемося.

Злість через попередні невдачі нікуди не поділася. Вона та сама, що й завжди. Це особливий турнір, особливо для нас. Ми хочемо брати участь у ньому та перемагати. На нас чекає важкий матч, але такий турнір — тут необхідно обігравати найсильніших. Настав час вирішальних матчів. Ми раді, що дійшли до цієї стадії", — цитує футболіста офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Баварія зіграє з Манчестер Сіті. Матч Манчестер Сіті – Баварія відбудеться завтра, 11 квітня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Раніше стало відомо, що в цьому матчі не зіграє Шупо-Мотінг.