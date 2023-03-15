Голанд: Сказав Пепу, що хотів би забити шість голів, але що я можу зробити?

Футболіст висловився після феєричної гри у Лізі чемпіонів.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд прокоментував свій перфоманс у матчі проти Лейпцига та перемогу команди з рахунком 7:0.

"Це велика ніч. По-перше, я пишаюся тим, що граю в цьому турнірі, мені це подобається. Забити п’ять голів! Перемогти з рахунком 7:0 — це неймовірно. Який гол сподобався найбільше? У мене туман в голові. Я пам’ятаю, як бив, але не думав про те, який гол був найкращий.

Моя суперсильна сторона — забивати голи. Варто бути чесним. Багато голів сьогодні... Я просто намагався забити. Багато з них — це швидкість у прийнятті рішень. Я просто намагався не влучити у воротаря, а пробити повз нього.

Ми вчора працювали над пресингом. Ми повинні бігати і пресингувати. Ми дуже добре тримаємо м'яч. На мою думку, ми повинні робити це більше. Що сказав Пепу при заміні? Я сказав йому, що хотів би забити шість голів, але що я можу зробити?", — сказав норвежець.

Нагадаємо, що Голанд у цьому матчі встановив декілька рекордів Ліги чемпіонів. Також він повторив рекорд Луїса Адріано та Мессі.

Відео голів та огляд матчу між Манчестер Сіті та Лейпцигом вже доступні на Football.ua.