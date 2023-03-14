Голанд встановив декілька рекордів Ліги чемпіонів

Норвежця не зупинити.

Манчестер Сіті в рамках поєдинку-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймає на своєму полі РБ Лейпциг.

В першій половині гри "містяни" тричі вразили ворота супротивника завдяки точним пострілам Ерлінга Голанда (29, 30 та 31 голи для гравця у турнірі).

Як повідомляє портал Squawka, норвежець швидше за всіх забив 30 голів у турнірі. Для цього йому знадобилось 25 матчів. Раніше рекорд належав Рууду Ван Ністелрою — 34 гри.

Крім того, Ерлінг Голанд став наймолодшим гравцем (22 роки та 236 днів), який забив 30 голів у Лізі чемпіонів, побивши рекорд Ліонеля Мессі (23 роки та 131 день).

Зазначимо, що нападник обійшов за голами у турнірі Самуеля Ето'о, Вейна Руні, Антуана Грізманна та Рікардо Кака.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — РБ Лейпциг почався о 22:00. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.