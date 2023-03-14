Пента-трик Голанда допоміг Манчестер Сіті розтрощити РБ Лейпциг на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Команда Хосепа Гвардіола не залишила шансів обороні суперників на власному полі, хоча матч на виїзді завершила нічиєю.

Заключний тиждень 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА за календарем. Ми вже встигли визначитись із іменами чотирьох учасників наступного раунду, а в звітній день мали дізнатись долю ще двох путівок. І хоча ввечері у вівторок не було по-справжньому гучних афіш, однак обидва протистояння заслуговували на увагу. Ми для себе обрали матч на Етіхаді поміж англійським Манчестер Сіті та німецьким РБ Лейпциг, які не схотіли визначати сильнішого три тижні дому під час протистояння на Ред Булл Арені (1:1).

Команда Хосепа Гвардіоли мала проблеми на полі суперників, тож цього разу керманич "містян" використав найбільш потужну з наявних у нього сполучень футболістів, і навіть Кевін де Брюйне на тлі тривалого відновлення взяв участь у грі. Про роль бельгійця в складі Сіті говорити зайвий раз непотрібно, і вже з перших хвилин протистояння він був майже всюди на чужій половині поля. Особливої потреби відпрацьовувати в захисті при цьому не було, адже гості вирішили за будь-яку ціну стримувати тиск на власні ворота.

Команда з Манчестера все одно не стикнулась зі занадто важким завданням із подоланням спротиву, і хоча не забила під час початкових відмінних моментів у Гюндогана чи Голанда, але не зробила великої помилки, спинивши намагання відвантажити суперникам гол ще до перерви. Ось тільки майже 100% момент для цього Сіті отримав за підсумком пенальті, який інакше як дивним назвати буде важко. Очей на потилиці Генріхс точно не має, тож побачити, як йому з лічених метрів до Родрі прилітає в руку завершення суперником головою подачі кутового з лівого флангу було просто неможливо.

Але VAR та словенець Славко Вінцич ухвалили таке рішення, від якого Голанд отримав можливість відкрити рахунок і скористався нею, пробивши на силу в правий нижній кут. І тільки-но повернув м’яч до гри РБ у центрі поля, як одразу ж утратив його під тиском, а Аканжі зіграв на вістря на Голанда, який скинув на де Брюйне, той пробив здалеку в поперечину, а відскок головою завершив усе той самий Ерлінг. Ось так за дві хвилини особливої інтриги ця зустріч була позбавлена.

І якби на цьому виникнення помилок у роботі рефері себе вичерпало… Едерсон на 34 хвилині на правому фланзі захисту за межами штрафного грубо зіграв проти Лаймера, але арбітри дозволили заграти той момент, хоча перегляд будь-якого повтору не залишав питань щодо фолу бразильського голкіпера. Проте сперечатись особливого сенсу не було, бо за лічені миттєвості до завершення першого тайму Голанд забив утретє, після чого на другу половину гри суперники виходили суто зі спортивного принципу. Відзначився Ерлінг майже зі самої лінії воріт, коли Бласвіх спочатку потягнув близький удар головою від Діаша.

Тільки-но встигла розпочатись друга половина гри, як у воротах Бласвіха опинилось ще два м’ячі. Гюндоган прицільним ударом під праву стійку завершив широку позиційну атаку власної команди з виходом до лівого флангу штрафного, а трохи згодом Голанд оформив покер, добивши відскок від заблокованого удару Аканджі в межах воротарського.

"Червоні бики" майже не піднімали голови, і доволі швидко отримали й п’ятий м’яч від норвежця, який на 57 хвилині також удало зіграв на добиванні. Чи міг Ерлінг забити ще? За настроєм — так, за фізичною можливістю — ні, бо Гвардіола вирішив зупинити його "аварійними гальмами" у вигляді заміни, бо інакше РБ міг поїхати додому з ще більшою кількістю м’ячів у пасиві. Вони й так отримали сьомий результативний постріл уже в компенсований час, коли де Брюйне завершив розіграш перед штрафним прицільним ударом у правий верхній кут.

Фінальний свисток словенського арбітра Славко Вінцича відправив до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА англійський Манчестер Сіті, тоді як для німецького РБ Лейпциг турнірний шлях достроково добіг кінця.— РБ Лейпциг 7:0 (перший матч — 1:1)Голанд, 22 (пен.), 24, 45+2, 55, 57, Гюндоган, 49, де Брюйне, 90+2Едерсон — Стоунз (Гомес, 64), Аканджі, Діаш, Аке — де Брюйне, Гюндоган (Марез, 55), Родрі (Філліпс, 64) — Б. Сілва, Голанд (Альварес, 63), Гріліш (Фоден, 55).Бласвіх — Генріхс, Орбан, Гвардіол, Раум — Лаймер, Кампль, Айдара (Сімакан, 63) — Собослаї (Ольмо, 72, Форсберг (А. Сілва, 62) — Вернер (Поульсен, 63).Попередження: де Брюйне, Аканджі — Генріхс, Вернер, Клостерманн