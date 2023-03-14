Голанд повторив рекорд Луїса Адріано та Мессі

Норвежець забив п'ять голів у ворота Лейпцига.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті вдома громить Лейпциг.

П'ять голів у ворота німецького клубу оформив головний голеадор команди Пепа Гвардіоли Ерлінг Голанд. Тричі він забив у першому таймі, і ще два — у другому. Після чого був замінений.

Голи Голанда

Таким чином молодий норвежець повторив рекорд Луїса Адріано та Ліонеля Мессі по голам за один матч Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що у 2014 році Адріано оформив пента-трик у ворота білоруського БАТЕ (7:0). Що стосується Мессі, то він забивав 5 голів у матчі з Баєром (7:1) за Барселону.