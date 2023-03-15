Голанд побив рекорд 94-річної давнини

15 березня 2023

Ерлінг Голанд, getty images

Чергове досягнення норвежця.

Манчестер Сіті в рамках матчу-відповіді Ліги чемпіонів приймав на своєму полі РБ Лейпциг та здобув перемогу з рахунком 7:0.

Нападник "містян" Ерлінг Голанд відзначився п'ятьма забитим голами.

Як повідомляє журналіст Бен Джакобс, норвезький форвард побив рекорд 94-річної давнини. В сезоні-1928/29 Томмі Джонсон забив 38 голів за сезон за Манчестер Сіті.

Досі це був рекордний показник, проте на рахунку Ерлінга Голанда вже 39 забитих м'ячів, а сезон ще навіть не близький до завершення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що норвезький нападник встановив декілька рекордів Ліги чемпіонів.

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