Бласвіх: Манчестер Сіті — це не тільки Ерлінг Голанд

Голкіпер "биків" поділився своїми думками перед грою з Манчестер Сіті.

Воротар Лейпцига Яніс Бласвіх прокоментував майбутній матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Звичайно, ми підготували себе до можливості серії пенальті, але врешті-решт це нічим не відрізняється від того, як це було б у чемпіонаті.

Манчестер Сіті в себе вдома не дасть нам нічого зробити. Нам потрібно знайти правильний баланс між їх пресингом та компактністю в захисті. Якщо ми зможемо це зробити, тоді ми будемо готові до цієї команди.

Манчестер Сіті — це не тільки Ерлінг Голанд. Так, він дуже талановитий, але ми не будемо змінювати наш підхід", - наводить слова Бласвіха прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч між Манчестер Сіті та Лейпцигом відбудеться сьогодні, 14 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. Перша гра закінчилась з рахунком 1:1.