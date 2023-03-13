Манчестер Сіті — РБ Лейпциг: онлайн-трансляція матчу 14.03.2023 Ліги чемпіонів

Онлайн-трансляція матчу матчу-відповіді 1/8 фіналу головного єврокубкового турніру.

У вівторок, 14 березня, Манчестер Сіті на своєму полі в Англії прийме німецький РБ Лейпциг у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Перша зустріч між командами у Німеччині закінчилася з нічийним результатом 1:1.

Напередодні єврокубкого матчу команда Хосепа Гвардіоли обіграла Крістал Пелес (1:0) в АПЛ, а підопічні Марко Розе розібралися з менхенгладбахською Боруссією (3:0) у Бундеслізі.

Гра у відповідь пройде в Манчестері на стадіоні Етіхад, а стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті — РБ Лейпциг:

Крім того, в Україні матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Лейпцигом покаже платформа MEGOGO.