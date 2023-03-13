Де Брюйне: Лейпциг — дуже сильна команда, яка грає з великою енергією

Слова бельгійця перед матчем ЛЧ.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне поділився думками перед другим матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига.

"Це буде дуже складна гра. Лейпциг – дуже сильна команда, проти якої ми також грали й минулого сезону. Вони грають із великою енергією, у дуже тяжкому стилі.

Якщо ти хочеш виграти Лігу чемпіонів, ти маєш бути найкращим у Європі. Ми ще не закінчили своїх справ. Намагатимемося виграти цей трофей", — сказав де Брюйне.

Матч Ман Сіті — Лейпциг відбудеться 14 березня, початок о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку. Перша зустріч закінчилася нічиєю — 1:1.