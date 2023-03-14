Манчестер Сіті — РБ Лейпциг. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 14.03.2023

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/8 Ліги чемпіонів, який пройде 14 березня і розпочнеться о 22:00.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті (Англія) та Лейпцигом (Німеччина), яке пройде на Етіхад Стедіум.

[*] — положення команди в клубному рейтингу УЄФА

ВІВТОРОК, 14 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:1

В англійській Прем'єр-лізі Манчестер Сіті продовжує перебувати у статусі наздоганяючого. Арсенал, як і раніше, зберігає відрив від команди Хосепа Гвардіоли в п'ять очок, але всі ми чудово розуміємо, що до внутрішніх чемпіонств "містян" уже всі встигли звикнути, а ось Ліга чемпіонів для манчестерського гранда поки що залишається недосяжною метою.

І на цьому етапі Манчестер Сіті абсолютно не гарантував собі вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. У першому поєдинку поточної стадії найпрестижнішого єврокубку, який відбувся на домашній арені Лейпцига, фінальний свисток зафіксував нічийний рахунок 1:1. Звичайно, "містяни" будуть явними фаворитами на Етіхаді, і сміливо можна буде назвати сенсацією, якщо німецький клуб виб'є чинного чемпіона Англії на такій ранній стадії плей-оф ЛЧ.

Про чемпіонські амбіції Лейпцига у Німеччині говорити не доводиться. "Бики" повернулися своє традиційне третє місце у Бундеслізі, поступаючись лише дортмундській Борусії та, звичайно, мюнхенській Баварії. Шлях Лейпцига в Лізі чемпіонів цілком може закінчитись вже сьогодні, для чого є кілька причин.

По-перше, у суперниках "биків" один із головних претендентів на тріумф у ЛЧ загалом, і всі ми розуміємо, що німецькому клубу скоріше пощастило звести перший матч внічию завдяки голу свого захисника Йошка Гвардіола. По-друге, до матчу-відповіді Лейпциг підходить з помітними кадровими проблемами. Так, під великим питанням поява на полі Крістофера Нкунку, а також точно не зіграють Дані Ольмо та Ксавер Шлагер. Це дуже серйозні втрати, тому фаворит очевидний.

За версією букмекерів, більше шансів на успіх у майбутньому протистоянні мають підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,36, тоді як потенційний успіх Лейпцига оцінюється показником 8,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,40.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Діаш — Марез, Бернарду Сілва, Родрі, Гріліш — Гюндоган — де Брюйне, Голанд

РБ Лейпциг: Бласвіх — Хенріхс, Орбан, Гвардіол, Раум — Лаймер, Кампль — Собослаї, Форсберг — Вернер, Андре Сілва

Не зіграють: ... — Діалло, Гулачі, Нкунку, Ольмо, Шлагер

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