Лише Арсенал провів більше матчів в ЛЧ, ніж ПСЖ, жодного разу не вигравши турнір

Сумна статистика для французького клуба.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія знову обіграла Парі Сен-Жермен і пробилася в наступну стадію турніру.

Для французької команди це був 137 поєдинок у турнірі, який вона ще жодного разу не вигравала.

Як повідомляє статистичний портал Opta, лише Арсенал (177) зіграв у більшій кількості ігор Ліги чемпіонів, ніж ПСЖ, жодного разу не вигравши трофей.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мбаппе поки не думає про відхід з ПСЖ — він хоче виграти Лігу чемпіонів з клубом.