Каррагер: Радий, що ПСЖ вилетіли. Це не команда, а суцільний хаос

09 березня 2023

ДЖЕЙМІ КАРРАГЕР, GETTY IMAGES

Потужна заява легенди Ліверпуля.

Легендарний у минулому захисник Ліверпуля та збірної Англії Джеймі Каррагер прокоментував виліт ПСЖ з Ліги чемпіонів.

"Я радий, що вони вилетіли. Мені не подобається ПСЖ. Це не команда, а суцільний хаос. За останні сім років вони п'ять разів вилетіли на стадії 1/8 фіналу, витративши більше, ніж будь-хто. У них є найкращі гравці світу.

І все це чудово, бо показує, як важливо бути командою. Це справді важливо у футболі. Нам подобається бачити яскраві індивідуальності у команді, але ПСЖ – взагалі не команда. Кіліану Мбаппе варто змінити клуб", – вважає Каррагер.

Нагадаємо, що вчора ПСЖ повторно програв Баварії, після чого вилетів із турніру на стадії 1/8 фіналу.

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