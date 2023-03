Каррагер: Радий, що ПСЖ вилетіли. Це не команда, а суцільний хаос

Легендарний у минулому захисник Ліверпуля та збірної Англії Джеймі Каррагер прокоментував виліт ПСЖ з Ліги чемпіонів.

"Я радий, що вони вилетіли. Мені не подобається ПСЖ. Це не команда, а суцільний хаос. За останні сім років вони п'ять разів вилетіли на стадії 1/8 фіналу, витративши більше, ніж будь-хто. У них є найкращі гравці світу.

І все це чудово, бо показує, як важливо бути командою. Це справді важливо у футболі. Нам подобається бачити яскраві індивідуальності у команді, але ПСЖ – взагалі не команда. Кіліану Мбаппе варто змінити клуб", – вважає Каррагер.

"I'm glad they are out. They are not a team, they're just a mess..."@Carra23 is not sad to see PSG go out and believes Kylian Mbappe has to leave Paris. 👀 pic.twitter.com/JPFYkCpU86