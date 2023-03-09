Мальдіні: Якщо Мілану трапиться зіграти проти Баварії, Ман Сіті чи Реала, то ми битимемося

Слова функціонера після успіхів у Лізі чемпіонів.

Технічний директор Мілана Паоло Мальдіні прокоментував успіхи "россонері" в Лізі чемпіонів.

"У мене знову були такі ж мурашки, як у минулі роки. Ми заслужили на це. Звичайно, не можна думати, що ми будемо постійно у топ-8, але зараз ми у цій групі й боротимемося далі. Потрібно використати можливості.

У січні ми втратили впевненість у собі, пропускали багато голів, і те, що Тоттенгем нам не забив, найважливіше. Рівень зрілості після успіху у Лондоні зріс.

Що стосується жеребкування Ліги чемпіонів, то я хотів би уникнути італійських команд, хоча в нинішній ситуації хто випаде – той і влаштує нас.

Зараз не варто очікувати, що ми виступатимемо на рівні Баварії, Манчестер Сіті та Реала, але якщо один із цих клубів нам трапиться, то ми битимемося", – сказав Мальдіні.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Мілан пройшов Тоттенгем. Відеоогляд матчу в Лондоні дивіться на нашому сайті.