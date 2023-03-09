Тоттенгем — Мілан 0:0 Відеоогляд матчу 08.03.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 8 березня 2023 року, 22:10.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Мілан у гостях зіграв у нульову нічию з Тоттенгемом та пробився у наступну стадію турніру.

Команди не змогли реалізувати свої моменти упродовж зустрічі, а фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Таким чином, "росонері" потрапили до чвертьфіналу ЛЧ вперше за 11 років.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу-відповіді Тоттенгем — Мілан в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2022/23:

Тоттенгем — Мілан 0:0 (перший матч — 0:1)

Тоттенгем: Форстер, Ромеро, Ленгле, Б. Девіс, Емерсон (Рішарлісон 70), Хойб'єрг, Скіпп, Перішич (Порро 53), Кулушевскі (Санчес 83), Сон, Кейн

Мілан: Меньян, Калулу, Тіав, Томорі, Мессіас (Салемакерс 56), Тоналі, Круніч, Ернандес, Діас (Беннасер 81), Леау (Ребіч 89), Жиру (Орігі 81)

Попередження: Ромеро, Ленгле, Скіпп — Тіав

Вилучення: Ромеро, 78 (друга жовта)