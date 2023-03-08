Жоау Маріу — перший гравець в історії Ліги чемпіонів, який забивав п’ять пенальті за сезон

Півзахисник допоміг команді в черговому міжнародному матчі.

Лісабонська Бенфіка напередодні забронювала за собою одну з путівок до чвертьфінального раунду Ліги чемпіонів УЄФА, обігравши на власному полі бельгійський Брюгге.

Бенфіка — Брюгге 5:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Одним із ключових виконавців у звітному протистоянні став півзахисник "орлів" Жоау Маріу, на рахунку якого гол та гольова передача.

Завдяки забитому м’ячу досвідчений португальський виконавець повторив досягнення легендарного Еусебіу, а сам спосіб, у який відзначився футболіст — із пенальті, дозволив йому встановити унікальне досягнення для цього турніру.

Жоден учасник Ліги чемпіонів УЄФА за всю історію змагання до цього не відзначався за одну кампанію одразу п’ятьма результативними пострілами з позначки.

До цього Жоау відзначався з пенальті у воротах Ювентуса, які захищали Маттіа Перін (2:1) та Войцех Щесни (4:3), забивав Джанлуїджі Доннаруммі в грі проти Парі Сен-Жермен (1:1), а також Сімону Міньйоле в першій зустрічі 1/8 фіналу.

Варто зазначити, що в поточному сезоні Маріу вже забив 20 голів та віддав 11 гольових передач у 38 матчах.

Наступний гру лісабонська Бенфіка проведе в гостях проти Марітіму.