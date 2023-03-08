Жоау Маріу повторив єврокубковий рекорд Ейсебіо

Футболіст знову забив у Лізі чемпіонів.

У рамках другого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Бенфіка в домашніх стінах більш ніж впевнено переграла Брюгге — 5:1.

Автором одного з голів став 30-річний хавбек команди з Португалії Жоау Маріу. На 71 хвилині саме він реалізував 11-метровий, зробивши рахунок 4:0.

І цей гол допоміг Маріу повторив єврокубковий рекорд легендарного португальця Ейсебіо. Вони обидва забивали в п'яти поспіль матчах Ліги чемпіонів / Кубку європейських чемпіонів у складі Бенфіки.

До цього Маріу відзначався у воротах ПСЖ, Ювентуса, Маккабі Хайфа та Брюгге (у двох матчах поспіль).

Загалом цей сезон є вдалим для футболіста, адже він має 37 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 9 асистів. У порівнянні минулого сезон він у 45 іграх забив лише 4 голи.