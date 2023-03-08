Бенфіка — Брюгге 5:1 Відео голів а огляд матчу 07.03.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЛЧ, що відбувся 7 березня 2023 року, 22:00.

У рамках другого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Бенфіка у власних стінах переграла Брюгге із великим рахунком — 5:1.

За господарів у цій грі дубль оформив Рамуш, ще по голу записали на свій рахунок Нерес, Маріу та Рафа Сілва. У гостей один гол на рахунку Маєра.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Бенфіка - Брюгге 5:1

Голи: Рафа, 38, Рамуш, 45+2, 57, Маріу, 70, Нерес, 78, Маєр, 88

Бенфіка: Влаходімос — Ба (Жилберту, 63), Антоніо Сілва (Веріссімо, 89), Отаменді (Морато, 74), Грімальдо — Флорентіну, Шикіньо (Нерес, 63) — Аурснес, Маріу (Невеш, 74), Рафа Сілва — Рамуш.

Брюгге: Міньйоле — Мата (Одої, 62), Мехеле, Сілла, Б'юкенен, Нільсен — Ванакен (Ріц, 74), Сова (Нуса, 75), Маєр — Ланг (Оньєдіка, 46), Яремчук (Ютгла, 62).

Попередження: Яремчук, Ланг, Отмаенді, Сілла, Маєр.