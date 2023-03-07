Бенфіка у другому матчі познущалась з Брюгге Яремчука

Впевнена перемога португальского гранду виводить їх до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У рамках матчу відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Бенфіка на Ештадіу да Луж зустрічалась із Брюгге.

Результат першого матчу був комфортний для господарів поля, адже їм вдалося перемогти бельгійців із рахунком 2:0.

Здавалося, гості будуть набагато активніше грати у першому таймі, але ні. Бенфіка не давала обороні Брюгге шансів розслабитись своїми атаками.

На 38 хвилині Сімон Міньйоле перший раз витягнув м'яч із сітки. Сталося це після того, як Рамуш зіграв на Рафу Сілву, а той, обробивши м'яч, пробив точно у лівий нижній кут воріт.

Надія в гравців Брюгге ще залишалась, але на 45+2 хвилині рахунок став 2:0. На цей раз у центрі подій був Рамуш, який до асисту записав на свій рахунок ще й забитий м'яч. Він ефектно розібрався із захисниками у штрафному та пробив дуже сильно у лівий кут.

У другому таймі вектор розвитку подій на полі не змінився. На 57 хвилині Брюгге пропустив третій м'яч, автором якого знову став Рамуш. Голеадор в один дотик після прострілу від Грімальдо пробив у той самій кут, куди забивав до цього.

Справи у Брюгге були зовсім кепські, а вони ще й пенальті у свої ворота заробили на 69 хвилині. До м'яча підійшов Маріу, і свою спробу він не змарнував. А за сім хвилин відзначився колишній вінгер донецького Шахтаря Нерес — 5:0.

Гол престижу прийшов лише за декілька хвилин до фінального свистка рефері. Б'юкенен обігрався із Маєром, який вразив правий верхній кут воріт Влаходімоса — 5:1.

Роман Яремчук провів на полі 62 хвилини та відзначився жовтою карткою на початку зустрічі.

Бенфіка - Брюгге 5:1

Голи: Рафа, 38, Рамуш, 45+2, 57, Маріу, 70, Нерес, 78, Маєр, 88

Бенфіка: Влаходімос — Ба (Жилберту, 63), Антоніо Сілва (Веріссімо, 89), Отаменді (Морато, 74), Грімальдо — Флорентіну, Шикіньо (Нерес, 63) — Аурснес, Маріу (Невеш, 74), Рафа Сілва — Рамуш.

Брюгге: Міньйоле — Мата (Одої, 62), Мехеле, Сілла, Б'юкенен, Нільсен — Ванакен (Ріц, 74), Сова (Нуса, 75), Маєр — Ланг (Оньєдіка, 46), Яремчук (Ютгла, 62).

Попередження: Яремчук, Ланг, Отмаенді, Сілла, Маєр.