Нагельсманн: У протистоянні таких важкоатлетів, як Баварія та ПСЖ, форма у конкретний день завжди вирішує результат

Наставник мюнхенського клубу поділився своїми думками перед грою з ПСЖ.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн прокоментував майбутній матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

"День почнеться зі сніданку, під час якого всі можуть відчути, як йдуть справи в команді. Після цього буде обговорення стандартних положень, за яким слідує так звана активація, яку раніше називали попітніти. Після обіду я повідомлю гравцям склад і поговорю з ними індивідуально. Після відпочинку у нас остання коротка зустріч на різні теми, або обговорення плану матчу, або просто мотивація, після чого ми вирушимо на стадіон і, сподіваюся, проведемо гарну та успішну гру.

ПСЖ потрібен хоча б один гол, щоб вирівняти рахунок. Я очікую, що вони чинитимуть великий тиск із самого початку. У Лізі 1 вони часто захищаються глибоко та грають на контратаках. Їхній стиль гри також залежить від того, хто у формі і як вони можуть грати. У першому матчі вони були без Кіліана Мбаппе на початку, що трохи вплинуло на їхній план на матч. Коли він вийшов, вони почали грати інакше. Як я вже сказав, я очікую, що це буде набагато більше атакуючий та відкритий матч, ніж у Парижі.

І у нас, і у ПСЖ величезна швидкість в атаці. Ми хочемо атакувати їх, коли вони володіють м'ячем, та фізично боротися з першої хвилини. Що нам потрібно у матчі-відповіді, так це не дати їм використовувати свій темп. Якщо ви даєте їх нападникам занадто багато місця, і вони можуть розкрити свої якості та захищатись буде неймовірно складно.

Ми дуже добре структурована команда. Ми всі хочемо далеко пройти у Лізі чемпіонів. У протистоянні таких важкоатлетів, як Баварія та ПСЖ, форма у конкретний день завжди вирішує результат. У команд однаковий рівень, якщо говорити про окремих гравців. Обидва клуби мають справжніх зірок. Тим не менш, наші гравці мають гарне уявлення про те, як взаємодіяти один з одним", — наводить слова Нагельсманна прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Баварія — ПСЖ відбудеться завтра, 8 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. У першій грі Баварія здобула мінімальну перемогу над ПСЖ.