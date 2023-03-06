Баварія — ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 08.03.2023 Ліги чемпіонів

Онлайн-трансляція матчу матчу-відповіді 1/8 фіналу головного єврокубкового турніру.

У вівторок, 7 березня, Баварія на своєму полі прийме ПСЖ у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що перша зустріч завершилася мінімальною перемогою мюнхенського колективу – 1:0.

Напередодні гри Баварія здолала Штутгарт у чемпіонаті (2:1), а ПСЖ впорався з Нантом (4:2).

Матч відбудеться у Мюнхені, а стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Баварія — ПСЖ

На цій сторінці ви зможете стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу Баварія — ПСЖ. Старт о 22:00 за київським часом.

Крім того, в Україні матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Баварією та ПСЖ покаже платформа MEGOGO.