Хакімі, якого звинувачують у зґвалтуванні, потрапив до заявки ПСЖ на матч з Баварією

Парижани оголосили заявку на матч Ліги чемпіонів.

ПСЖ оголосив заявку на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії. Нагадаємо, перший матч закінчився перемогою мюнхенців — 1:0.

Повністю склад ПСЖ виглядає наступним чином: Джанлуїджі Доннарумма, Серхіо Ріко, Олександр Летельє, Ашраф Хакімі, Серхіо Рамос, Маркіньос, Хуан Бернат, Нуну Мендеш, Марко Верратті, Фабіан Руїс, Данило Перейра, Вітінья, Ренату Саншеш, Норді Тімоті Пембеле, Ель-Шадай Бітшіабу, Уоррен Заїр-Емері, Ісмаель Гарбі, Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Уго Екітіке.

До заявки потрапив Ашраф Хакімі, якого нещодавно звинуватили в зґвалтуванні. До речі, адвокат Ашрафа назвав цю інформацію брехнею, а дружина Хакімі розпочала процес розлучення з гравцем.

У вівторок, 7 березня, Баварія на своєму полі прийме ПСЖ у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Онлайн-трансляція матчу доступна на сайті. Початок зустрічі — о 22:00.