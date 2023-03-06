Мессі: Спробуємо перевернути ситуацію в матчі з Баварією

06 березня 2023

ПСЖ, офіційний сайт ПСЖ

Лідер парижан висловився напередодні поєдинку в Лізі чемпіонів.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі поділився думкою щодо протистояння з Баварією в Лізі чемпіонів. Нагадаємо, перший матч закінчився перемогою мюнхенців — 1:0.

"Ми спробуємо зробити все можливе і перевернути ситуацію в дуелі з Баварією. Це загальна мета.

Важливо прибути на гру з таким настроєм. У Мюнхені на нас чекає дуже рівна гра, дуже складна, як і перша. Усі вирішать дрібні деталі, бо на тому стадіоні важко перемогти.

Але якщо ми зробимо правильно, то зможемо змінити ситуацію. Ми хочемо продовжити наш шлях у Лізі чемпіонів і постараємося це зробити", — цитує Мессі офіційний сайт ПСЖ.

У вівторок, 7 березня, Баварія на своєму полі прийме ПСЖ у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Онлайн-трансляція матчу доступна на сайті. Початок зустрічі — о 22:00.

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