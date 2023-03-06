Терзич: Слабкі сторони Челсі? Вони не встигли інтегрувати новачків

Головний тренер Боруссії Д дав коментар напередодні гри Ліги чемпіонів.

У вівторок, 7 березня, Челсі на Стемфорд Брідж прийме Боруссію Дортмунд у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Головний тренер Боруссії Дортмунд Едін Терзич вірить у свою команду та пояснив слабкі сторони Челсі.

"Я не думаю, що вибір схеми стане завтра визначальним. На нас чекає гра на виліт, і зараз у нас є невелика перевага. Ми чудово усвідомлюємо силу суперника та його якість. В останніх матчах вони не дістали очок, які заслуговували.

Слабкі сторони Челсі? Вони були дуже активні на трансферному ринку і не встигли інтегрувати новачків. У нас є шанс вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, якщо ми будемо командою, підтримуватимемо один одного на полі.

Карім Адейемі тренується із м'ячем, але ще не готовий. Нам не вистачатиме Юссуфи Мукоко та Джуліана Рієрсона", — наводить слова Терзича Ruhr Nachrichten.

Перша зустріч завершилася мінімальною перемогою німецької команди – 1:0. Онлайн-трансляція матчу доступна за посиланням. Початок зустрічі — о 22:00.