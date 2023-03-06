Челсі — Боруссія Дортмунд: онлайн-трансляція матчу 07.03.2023 Ліги чемпіонів

Онлайн-трансляція матчу матчу-відповіді 1/8 фіналу головного єврокубкового турніру.

У вівторок, 7 березня, Челсі на Стемфорд Брідж прийме Боруссію Дортмунд у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що перша зустріч завершилася мінімальною перемогою німецької команди – 1:0.

Колектив Грема Поттера перебуває не в найкращій формі, хоч і зумів здолати Лідс у вихідні (1:0). Щодо Боруссії, то німецька команда впорався з Лейпцигом (2:1).

Матч відбудеться у Лондоні, а стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Челсі — Боруссія Дортмунд

На цій сторінці ви зможете стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу Челсі – Боруссія Дортмунд. Старт о 22:00 за київським часом.

Крім того, в Україні матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Челсі та Боруссією покаже платформа MEGOGO.