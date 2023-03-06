Поттер — перед Боруссією: Ми тренуємо пенальті

Наставник "аристократів" — про майбутній матч Ліги чемпіонів.

Головний тренер Челсі Грем Поттер висловився перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Боруссією Дортмунд.

"Це важливий та захватний матч. Це наш шанс вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Ми думаємо про те, щоб зберігати позитивний настрій та постаратися виграти.

Боруссія – топовий суперник, який перебуває у чудовій формі, постійно перемагає. Для нас це потужний виклик.

У нашому положенні тиск має лише вітатися. Воно означає, що ми у приголомшливій ситуації і боремося за місце у вісімці найсильніших. Я думаю про те, наскільки важливо для Челсі потрапити до топ-8, зігравши із сильним суперником. Ми докладемо всіх необхідних зусиль.

Хлопці тренують пенальті, ми готові до серії, бо вона можлива. Ми хочемо все вирішити заздалегідь, але якщо ні – окей", – сказав Поттер.

У вівторок, 7 березня, Челсі на Стемфорд Брідж прийме Боруссію Дортмунд у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перша зустріч завершилася мінімальною перемогою німецької команди – 1:0. Онлайн-трансляція матчу доступна за посиланням. Початок зустрічі — о 22:00.