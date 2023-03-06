Пулішич може зіграти проти Боруссії Д

Американець оговтався після травми.

Головний тренер Челсі Грем Поттер повідомив на пресконференції, що вінгер Крістіан Пулішич зможе зіграти в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.

Коуч сказав, що американець буде у складі на гру, він повернувся до загальної групи.

Нагадаємо, Пулішич травмувався 5 січня в матчі проти Манчестер Сіті.

У вівторок, 7 березня, Челсі на Стемфорд Брідж прийме Боруссію Дортмунд у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перша зустріч завершилася мінімальною перемогою німецької команди – 1:0. Онлайн-трансляція матчу доступна за посиланням. Початок зустрічі — о 22:00.