Пулішич може зіграти проти Боруссії Д

06 березня 2023

КРІСТІАН ПУЛІШИЧ, GETTY IMAGES

Американець оговтався після травми.

Головний тренер Челсі Грем Поттер повідомив на пресконференції, що вінгер Крістіан Пулішич зможе зіграти в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.

Коуч сказав, що американець буде у складі на гру, він повернувся до загальної групи.

Нагадаємо, Пулішич травмувався 5 січня в матчі проти Манчестер Сіті. 

У вівторок, 7 березня, Челсі на Стемфорд Брідж прийме Боруссію Дортмунд у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перша зустріч завершилася мінімальною перемогою німецької команди – 1:0. Онлайн-трансляція матчу доступна за посиланням. Початок зустрічі — о 22:00.

команди
статті на тему:
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО, GETTY IMAGES 06 березня 2023 Зінченко став найкращим гравцем тижня в топ-5 лігах по важливому показнику
МАЙК МЕНЬЯН, GETTY IMAGES 06 березня 2023 Мілан дозаявив Меньяна на Лігу чемпіонів
АНАТОЛІЙ ТРУБІН, ФК ШАХТАР 06 березня 2023 Трубін визнаний найкращим гравцем Шахтаря у лютому
   