Джан: Ми наполегливо працювали, щоб досягти того місця, де ми є

06 березня 2023

Емре Джан, getty images

Півзахисник дав коментар напередодні гри проти Челсі.

У вівторок, 7 березня, Челсі на Стемфорд Брідж прийме Боруссію Дортмунд у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. 

Півзахисник дортмундців Емре Джан стверджує, що його команда знаходиться на свому місці та вірить в успіх.

"Ми наполегливо працювали, щоб досягти того місця, де ми є. Першою половиною сезону ми не задоволені. Ми боремося як команда: ми показали це за останні кілька тижнів", — наводить слова Емре Джана офіційний сайт УЄФА.

Перша зустріч завершилася мінімальною перемогою німецької команди – 1:0. Онлайн-трансляція матчу доступна за посиланням. Початок зустрічі — о 22:00.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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