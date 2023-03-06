Антоніу Сілва: Брюгге буде ризикувати, але у нас завдання — перемогти та пройти далі

Слова гравця Бенфіки перед майбутнім матчем Ліги чемпіонів.

Захисник Бенфіки Антоніу Сілва поділився думками напередодні матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів проти Брюгге. Нагадаємо, перший матч закінчився перемогою "орлів" — 2:0.

"Брюгге поступається 0:2 і має ризикувати. У нас свої завдання: ми хочемо добре зіграти, перемогти та пройти далі. У нас інший настрій цього сезону: гравці впевнені в собі й викладаються на повну в кожному матчі", — приводить слова Сілви офіційний сайт УЄФА.

Матч Бенфіка — Брюгге відбудеться 7 березня, початок о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.