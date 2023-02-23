Чалханоглу: Цю нагороду я присвячую всім, хто постраждав від землетрусу в Туреччині

Хавбек Інтера став найкращим гравцем матчу плей-оф Ліги чемпіонів проти Порту (1:0).

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер у кінцівці вирвав перемогу над Порту, який був вимушений догравати зустріч у меншості.

Півзахисник "нерадзуррі" Хакан Чалханоглу, який був визнаний кращим гравцем матчу, поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Цю нагороду я присвячую всім, хто постраждав від землетрусу в останні дні. Коли я граю, я завжди думаю про них. Це були важкі два тижні для мене, які я ніколи не забуду.

Сьогодні була важлива перемога проти складного суперника, ми багато створили, потім забили, я радий за Ромелу. Ми знаємо, що в Португалії буде ще складніше.

Сьогодні концентрація була дуже висока. У цих матчах проти проти дуже сильних команд завжди потрібно бути готовим і сконцентрованим. Нам потрібні всі гравці, у нас якісний півзахист, і кожен заслуговує на 90 хвилин. Хто б не грав, він завжди викладається по максимуму", — цитує слова Чалханоглу офіційний сайт Інтера.

Дивитися відео гола та огляд матчу Інтер — Порту ви можете на Football.ua. Поєдинок-відповідь відбудеться 14 березня.