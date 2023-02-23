Чалханоглу названо найкращим гравцем матчу Інтер — Порту

Півзахисник має найвищу оцінку серед футболістів обох команд.

Напередодні міланський Інтер розпочав двоматчеву серію протистоянь у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти португальського Порту з мінімальної перемоги на власному полі.

Інтер — Порту 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

За підсумками зустрічі організатори змагань традиційно визначили футболіста, який зробив найбільший внесок у події на футбольному полі.

Цього разу ним став турецький півзахисник "змій" Хакан Чалханоглу, на рахунку якого хоча й нема результативних дій, але наявний достатній обсяг роботи на футбольному полі.

Окрім цього, 29-річний виконавець двічі бив у напрямку чужих воріт (1 влучний удар), зробив 83 доторки до м’яча, мав 88% точних передач (50 із 57), та 4 виграних боротьби в повітрі (100% удалих дій).

Матч-відповідь поміж португальським Порту та міланським Інтером відбудеться 14 березня.